Rekordowa liczba parlamentarnych zespołów w Sejmie. Hołownia chce zmian

Posłowie w polskim Sejmie z każdą kadencją tworzą coraz więcej zespołów parlamentarnych. Obecnie ich liczba wynosi 258, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do 163 zespołów pod koniec rządów PO-PSL. Prezydium Sejmu, z marszałkiem Szymonem Hołownią na czele, planuje ograniczyć to zjawisko.