Śledztwo ws. prezesa PKOl. Służby podały szczegóły

Śledztwo dotyczy m.in. wystawiania nierzetelnych faktur VAT przez Radosława Piesiewicza w ramach jego działalności gospodarczej. Faktury te, opiewające na łączną kwotę ok. 9,3 mln zł, miały poświadczać nieprawdę o świadczeniu fikcyjnych usług pośrednictwa handlowego. "Na podstawie tej umowy PZKosz wypłacił PHU Radosław P. łącznie 3 198 000,00 zł. Usługi wskazane w fakturach nie zostały zrealizowane" – przekazał Marciniak.

Nieprawidłowości miały również dotyczyć umów zawieranych przez Piesiewicza z Polską Ligą Koszykówki SA, które doprowadziły do wypłaty 4 132 800,00 zł za niezrealizowane usługi. "Wskutek takiego działania doszło do uszczuplenia przez Polski Związek Koszykówki podatku od towarów i usług, w łącznej kwocie co najmniej 269 100,00 zł" – podkreślił rzecznik prokuratury.