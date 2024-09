Pokłosie afery z prezesem PKOI. Koniec z odprawą VIP na lotnisku

Następnie na antenie TVP Info zapewniał, że nie leciał na IO Paryż 2024 z pakietem VIP. - Chciałem to zdementować. Jak korzystałem z tego pakietu dla członków mojej rodziny, to ja za to zapłaciłem z prywatnych pieniędzy. Jak już ktoś pisze, że limuzyny były podstawiane, to ja nie widziałem, żeby zmieścić do limuzyny pięć osób - zapewnił w TVP Sport. - Ani złotówka publicznych pieniędzy nie poszła na moje wyjazdy i żadne usługi z nimi związane - podkreślił 43-letni Piesiewicz.