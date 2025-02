W Białym Domu wściekli na Zełenskiego. Sugerują mu ucieczkę

Współpracownicy Donalda Trumpa nie są zaskoczeni agresywną retoryką prowadzoną przez prezydenta USA wobec Wołodymyra Zełenskiego. Według rozmówców "New York Post" z Białego Domu, od dawna się na to zanosiło. - Najlepszym rozwiązaniem dla Zełenskiego i świata byłoby, gdyby natychmiast wyjechał do Francji - mówi jeden z urzędników.