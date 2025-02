Kuriozalne tłumaczenie Muska. Wypomnieli mu słowa o Ukrainie

Trzy lata temu, zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, Elon Musk na platformie X zamieścił wpis wspierający Ukraińców. "Utrzymać silną Ukrainę" - napisał wtedy. Internauci wypomnieli teraz miliarderowi jego archiwalny wpis w mediach społecznościowych, pytając, co się z nim stało w tym czasie.

Stosunek Polaków do Muska. Są wyniki sondażu

Trump we wpisie na TruthSocial ostro skrytykował Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go "dyktatorem bez wyborów" i wzywając do szybkiego działania, "bo inaczej nie będzie miał kraju". Prezydent USA zarzucił też ukraińskiemu przywódcy, że wciągnął USA w "wojnę, której nie można wygrać".