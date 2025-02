Trump o Zełenskim: Dyktator bez wyborów

"Pomyślcie: umiarkowanie udany komik, Wołodymyr Zełenski, namówił Stany Zjednoczone Ameryki do wydania 350 mld dolarów, aby rozpocząć wojnę, której nie można było wygrać, która nigdy nie musiała się zacząć, wojnę, której on, bez USA i Trumpa nigdy nie będzie w stanie zakończyć" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Trump zarzucił przy tym Bidenowi, że nawet nie próbował powstrzymać działań wojennych w Ukrainie, a Europie się to nie dało. Co więcej, oskarżył Zełenskiego o to, że zależy mu tylko pieniądzach.