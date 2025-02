"Żyje w bańce". Zełenski reaguje na słowa Trumpa

- Jest to niepokojące. Robią wszystko, by Ukraina była słaba - powiedział.

- 120 miliardów od nas, narodu Ukrainy, 200 miliardów od USA i Unii Europejskiej. Mówimy o broni, to jest pakiet broni wart 320 miliardów. Łącznie USA same dały nam około 67 miliardów, które otrzymaliśmy w uzbrojeniu, a dodatkowe 31,5 miliarda to jest pomoc finansowa do budżetu - powiedział.