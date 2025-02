"Putina trzeba zachęcić, Zełenskiego przymusić". Tłumaczą szaleństwo tego ataku

Donald Trump zszokował opinię publiczną, przechodząc ostatnio do ostrego ataku na Wołodymyra Załenskiego . Oświadczył, że prezydent Ukrainy ma " bardzo niskie" notowania w sondażach, sugerował, że to Ukraina rozpętała wojnę z Rosją , której nie można wygrać bez udziału USA.

"Dyktator bez wyborów Zełenski lepiej niech działa szybko, inaczej nie będzie miał kraju" - powiedział Donald Trump. Pochwalił się przy tym, że on sam w tym czasie prowadzi udane negocjacje, by zakończyć wojnę, i że tylko on jest w stanie to osiągnąć.