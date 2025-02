Auto dostawcze przygniotło osobówkę. 4 osoby ranne

W piątek rano około godziny 8: 50 w miejscowości Ambrożew w gminie Góra Świętej Małgorzaty doszło do groźnego wypadku drogowego. Jak informuje "Infro112.pl", na skrzyżowaniu zderzyły się dwa pojazdy: osobówka i auto dostawcze.

Według ustaleń policji, 49-letnia kobieta kierująca peugeotem nie zatrzymała się przed znakiem STOP, co doprowadziło do kolizji z renaultem master, którym kierował 68-letni mężczyzna. W wyniku zderzenia, kierowcy obu pojazdów oraz dwoje pasażerów peugeota zostali przewiezieni do szpitali.