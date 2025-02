Kolejny atak. Musk ostro o Zełenskim

Musk skrytykował sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, który pokazuje 57 proc. poparcia dla Zełenskiego, twierdząc, że jest on kontrolowany przez prezydenta Ukrainy. Miliarder uważa, że Zełenski nie zorganizuje wyborów, bo obawia się porażki.

Musk wyzwał też Zełenskiego do przeprowadzenia wyborów, twierdząc, że naród Ukrainy go nienawidzi.

"Gdyby Zełenski był naprawdę kochany przez naród Ukrainy, zorganizowałby wybory. Wie, że przegrałby miażdżącą większością głosów, pomimo przejęcia kontroli nad WSZYSTKIMI ukraińskimi mediami, więc odwołał wybory. W rzeczywistości naród Ukrainy go nienawidzi, dlatego odmówił przeprowadzenia wyborów " - twierdził Musk. "Rzucam wyzwanie Zełenskiemu, aby zorganizował wybory i zaprzeczył temu. Nie zrobi tego" - dodał miliarder.

Wpis Muska odnosił się do anonimowego konta, które twierdzi, że amerykańska społeczność wywiadowcza zgadza się z oceną Trumpa o niskim poparciu Zełenskiego. Musk skrytykował również KIIS za otrzymywanie funduszy z USAID, nazywając tę agencję "organizacją przestępczą".

Trump we wpisie na TruthSocial ostro skrytykował Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go "dyktatorem bez wyborów" i wzywając do szybkiego działania, "bo inaczej nie będzie miał kraju". Prezydent USA zarzucił też ukraińskiemu przywódcy, że wciągnął USA w "wojnę, której nie można wygrać".