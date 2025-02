Skandal się rozszerza? Odmówił wystąpienia w USA

"Wczoraj (w czwartek - dop. aut.) na tej scenie, kiedy nie było mnie na sali, jeden z mówców pozwolił sobie prowokacyjnie wykonać gest nawiązujący do ideologii nazistowskiej. Dlatego natychmiast podjąłem decyzję o odwołaniu mojego wystąpienia zaplanowanego na to popołudnie" - wyjaśnił Bardella, nie wymieniając Bannona z nazwiska.

Podczas pierwszego dnia konferencji CPAC, Steve Bannon, który kierował kampanią wyborczą Trumpa w 2016 roku, zwrócił się do publiczności z pytaniem, czy są gotowi walczyć za prezydenta, republikę i USA. Wezwał zgromadzonych do niepoddawania się, podkreślając, że tylko w ten sposób można osiągnąć zwycięstwo. - Musicie walczyć, walczyć, walczyć! - krzyknął Bannon, po czym wykonał gest przypominający rzymski salut. Dodał także: "Amen. Niech Bóg was błogosławi. Jesteście wspaniali."