Podczas pierwszego dnia Steve Bannon - amerykański doradca polityczny, dziennikarz, szef kampanii wyborczej Donalda Trumpa w 2016 r. pytał zgromadzoną na sali publiczność, czy są gotowi do walki za prezydenta, republikę i USA. Z mównicy zagrzewał wszystkich, by się nie poddawali, bo - jak stwierdził - tylko tak można odnieść zwycięstwo.

- Musicie walczyć, walczyć, walczyć! - krzyknął Bannon, po czym wykonał nazistowskie pozdrowienie . - Amen. Niech Bóg was błogosławi. Jesteście wspaniali - dodał.

Bannon apelował też o trzecią kadencję dla Trumpa i powiedział, że przywódcy tacy jak on pojawiają się tylko dwa razy w historii.

" To jest Ameryka Trumpa " - zauważyła na X grupa polityczna Really American.

Nick Fuentes, narodowy socjalista, określił zarówno wcześniejszy gest Elona Muska, jak i obecny gest Bannona jako "rzymskie pozdrowienie". Niemniej jednak, nazwał je "chorymi", dodając: "Zaczyna być to trochę niekomfortowe nawet dla takiego faceta jak ja!".

"Ruch Bannona nie miał innego oczywistego przesłania niż to, co wydawało się jasne" - komentuje "The Independent".