"Dziwny gest" Muska. Wyszedł na scenę tańcząc

Miliarder Elon Musk, przemawiając w waszyngtońskiej hali sportowej Capital One Arena, podziękował zebranym za ich wkład w przyszłość cywilizacji. - Niektóre wybory są, wiecie, ważne, a niektóre nie. Ale to były wybory, które naprawdę miały znaczenie. I chcę wam podziękować, za to, że do tego się przyczyniliście - oznajmił Musk.