O tym Trump nic nie powiedział. "Trochę zasmucające"

- To było przemówienie nastawione na konfrontację wewnętrzną . Uznaję to nawet za pewne nietakty - ciągłe pastwienie się nad poprzednią administracją. To było niepotrzebne - podkreśla w podobnym tonie w rozmowie z WP politolog i amerykanista, prof. Andrzej Mania.

- To było przemówienie, które było najpełniejszym rozwinięciem określenia "America First" - komentuje z kolei prof. Mania. - To jednocześnie zapowiedź wielkiej zmiany. Myślę, że Trump mentalnie jest do tego przygotowany. Natomiast prawda jest taka, że nawet on, mając teraz wielki tytuł do tego, by mienić się pełnoprawnym zwycięzcą, nie tak łatwo poradzi sobie z inercją mechanizmów państwowych - dodaje ekspert.