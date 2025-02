Kara dla posła Wilka. Jest decyzja prezydium Sejmu

Kara to pokłosie zachowania posła na czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Polityk Konfederacji - jak sam przyznał - przebywał na sali plenarnej w stanie nietrzeźwości. Marszałek Szymon Hołownia zwrócił uwagę na zachowanie Wilka, mówiąc, "że poseł chyba nie nadaje się do uczestnictwa w obradach". Ponadto poprosił on o pomoc jednego z kolegów z klubu Wilka, żeby usunąć go z sali.