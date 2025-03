Nawrocki zmienia zdanie. Wczoraj chciał zerwania stosunków z Rosją

Po tym, dziennikarz zapytał wprost, czy powinniśmy mieć stosunki dyplomatyczne z Rosją. - Abstrahując od świata idealnego, mamy stosunki ekonomiczne, gospodarcze, mamy stosunki dyplomatyczne, które rozwiązują pewne relacje między tymi państwami, więc ten tryb na razie należy utrzymywać. A o do świata idealnego, Rosję należy w sposób naturalny ganić za to, jakim jest państwem. Jest państwem neoimperialnym i postsowieckim - wyjaśnił kandydat na prezydenta popierany przez PiS.

- Na pewno to nie byłyby moje pierwsze decyzje (zerwanie stosunków dyplomatycznych Rosją - przyp.red), ale patrząc na to, co ambasador Federacji Rosyjskiej wyprawiał ostatnio w Polsce, patrząc na to, jak wygląda ta dyplomacja, jesteśmy w takim momencie, w którym trzeba zapanować nad bezpieczeństwem w Europie i na świecie. I cieszę się, że bierze na siebie to odpowiedzialność Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump - stwierdził Nawrocki.