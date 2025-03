Maciej Wąsik w serwisie X opublikował wpis, w którym poinformował, że nie ma zamiaru stawić się na przesłuchanie komisji śledczej ds. Pegasusa. Stwierdził, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, komisja działa nielegalnie, co zwalnia go z obowiązku stawienia się.

"Odmawiam udziału w posiedzeniu tzw. Komisji Śledczej ds. Pegasusa w dniu 4 marca 2025 roku. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 r. jasno wskazuje, że ta 'komisja' działa nielegalnie w warunkach deliktu konstytucyjnego. Złożyłem pismo do Szymona Hołowni informujące o mojej decyzji, wzywając go do jak najszybszego przywrócenia powagi w polskim parlamencie i dbałości o zasady ustrojowe. Nie zgadzam się również z nagonką wymierzoną w funkcjonariuszy służb specjalnych. Ponure czasy niszczenia Polski szybko przeminą - napisał.