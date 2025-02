Kłótnia na komisji. Pełnomocnik szefowej CBA zrugał posłów

Szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaznaczyła, że nie jest upoważniona do wskazywania konkretnych narzędzi, które były używane w zadaniach operacyjnych.

Szefowa CBA regularnie podczas posiedzenia mówiła, że na sporą część pytań może odpowiedzieć wyłącznie na posiedzeniu niejawnym. To bardzo denerwowało członków komisji. Poseł KO Witold Zembaczyński zaczął przekonywać, że istnienie i działalność komisji śledczej jest zapisane w konstytucji, a CBA - nie, więc w pewien sposób sejmowy organ powinien być nadrzędny. Zarzucił szefowej Biura "brak powagi".

- Panie pośle, ja to wyjaśniałem w swobodnej wypowiedzi, że komisja nie jest organem wymienionym w tym artykule (wymienione są sąd i prokuratur - red.) - mówiła Kwiatkowska-Gurdak. Posłowi się ta odpowiedź nie spodobała i domagał się wskazania przesłanki, która zezwoliła na przekazanie zeznań prokuraturze.

W końcu pełnomocnik szefowej CBA zabrał głos, co też się nie spodobało politykom, którzy uznali, że w ten sposób przeszkadza w przesłuchaniu.

- Ja tutaj nie jestem tylko w roli filaru, tylko jednak w roli pełnomocnika świadka - mówił. - Chodzi tylko o to, że wskazując na konkretną przesłankę z artykułu 28 ust. 3 lub 4, świadek musiałby odnieść się do przedmiotu postępowania prokuratorskiego, ujawniając przedmiot. To świadek nie przesądza, czy czyny zostały popełnione, czy nie zostały popełnione. Wskazuję tylko, że jest postępowanie prokuratorskie, spełnia dyspozycje z art. 28 ust. 3, bądź 4, który jest jednoznaczny - powiedział.