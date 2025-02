Ziobro może uniknąć aresztu. Komisja ds. Pegasusa szykuje się na czarny scenariusz

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych w niejawnym głosowaniu zdecydowała, że przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie zgody na zastosowanie wobec niego aresztu do 30 dni .

Jak się dowiadujemy, w piątek 21 lutego - jeśli sąd uchyli immunitet - komisja śledcza ds. Pegasusa złoży do sądu wniosek o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości . Potwierdzają nam to członkowie komisji.

Kulisy uchylenia immunitetu Błaszczaka. Tomczyk: jest tchórzem

- Wniosek do sądu okręgowego będzie zakładał maksymalne skorzystanie z perspektywy przepisu, który nas do tego uprawnia. Będziemy zatem wnioskować o 30-dniowy areszt w celu możliwości doprowadzenia świadka na przesłuchanie - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską Witold Zembaczyński, członek komisji śledczej ds. Pegasusa.

Ziobro trafi do aresztu? Komisja zdecydowała

Sąd jednak nie ma określonego terminu na rozpatrzenie wniosku komisji. Jej członkowie spodziewają się, że decyzję podejmie do końca marca.

- Wtedy sąd zdecyduje, czy przepis, na którym się opieramy, zostanie zastosowany. Będziemy zwracać uwagę na uporczywość w niestawianiu się na przesłuchanie, jaką wykazuje się świadek. Podchodzimy do tego z optymizmem, bo argumenty są po naszej stronie - przekonuje poseł Zembaczyński.

Niemniej członkowie komisji - jak ustaliliśmy - biorą pod uwagę kilka scenariuszy. Sąd bowiem może nie przychylić się do wniosku o 30-dniowy areszt, czego nasi rozmówcy są świadomi . I - jak przyznają - spodziewają się tego.

Jak dodaje: - Bierzmy pod uwagę to, że sąd może zdecydować o zaledwie jednodniowym areszcie - tak, byśmy mogli przesłuchać świadka . Wszystko zależy od tego, jak sąd rozpatrzy wniosek komisji.

Nasi rozmówcy podkreślają, że "jest to precedens" , dlatego sytuacja nie jest prosta, a decyzja sądu nie jest oczywista.

- Nigdy wcześniej bowiem w stosunku do posłów te przepisy nie musiały być wykorzystywane przez komisję śledczą, bo nigdy nie mieliśmy do czynienia z sytuacją uporczywego niestawiania się świadka przed komisją - zaznacza w rozmowie z WP jeden ze śledczych.

Sąd może nie zastosować aresztu

Witold Zembaczyński (KO) podkreśla, że "to nie jest kwestia uznaniowości komisji śledczej, co ma dziać się z panem Zbigniewem Ziobrą, tylko to wynika wprost z przepisów prawa".