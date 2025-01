Komisja nie zmienia zdania, znamy kulisy. "Ziobro nie jest świętą krową"

Członkowie komisji śledczej ds. Pegasusa z sejmowej większości są przekonani, że decyzja o tym, by nie czekać na spóźnionego Zbigniewa Ziobrę, była właściwa. Podkreślają, że nie mają pretensji do policji, która nie doprowadziła byłego ministra sprawiedliwości na czas, oczekując, aż wyjdzie ze studia Telewizji Republika.

Jednak Ziobro spóźniony przyszedł pod pustą salę, by z teatralnie uniesioną ręką przekonywać, że komisja "zdezerterowała" i nie chciała go przesłuchać. Za nim przekaz dnia powtarzali jego najbliżsi współpracownicy.

Były minister sprawiedliwości nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, a niedługo później jego bliscy współpracownicy krzykami zakłócili konferencję członków sejmowej komisji . - Kazali Straży Marszałkowskiej wstrzymać ministra, żeby mogli uciec - krzyczał Dariusz Matecki. - Pani przewodnicząca Magdalena Sroka wydała polecenie Straży Marszałkowskiej, żeby wstrzymać pana ministra Ziobrę, żeby nie wpuszczać go do budynku - wtórował Sebastian Łukaszewicz z PiS.

- To tylko ich kolejny pomysł na spektakl - odpierała zarzuty Sroka. - Czekaliśmy na Zbigniewa Ziobrę, ale on chciał robić cyrk - mówił Sławomir Ćwik z Polski 2050.

Według niego nadużywanie instytucji aresztu - za co krytykowany był minister sprawiedliwości - nie jest właściwe. Wipler twierdził też, że komisja wciąż nie uzyskała wielu kluczowych dokumentów. W odpowiedzi Sroka przypomniała, że poseł nie ma dostępu do informacji ściśle tajnych, więc nie może się z nimi zapoznać.

- Z szacunku do państwa, z szacunku do prawa nie pozwolimy na takie lekceważenie, stąd nasza decyzja . Zbigniew Ziobro zostanie przesłuchany, ale na gruncie prawa, a nie na takich warunkach, jakie próbuje narzucić - przekonywała szefowa komisji Sroka, sugerując, że kolejnym miejscem przesłuchania może być areszt . - Z całym przekonaniem zrealizujemy przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, bo jest bardzo ważnym świadkiem - mówił wiceszef komisji Marcin Bosacki.

O 10.35 sejmowi śledczy byli gotowi do rozpoczęcia przesłuchania, a chwilę później przewodnicząca stwierdziła, że świadek nie został doprowadzony na wskazaną godzinę. To fakt, bo Ziobro został wwieziony do garażu sejmowego budynku o 10.42, co zarejestrował dziennikarz WP.