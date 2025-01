Uzasadnienie ws. doprowadzenia Ziobry. Sąd nie ma wątpliwości, że komisja istnieje

Sąd okręgowy w Warszawie w poniedziałek w postanowieniu zarządził zatrzymanie i przymusowe doporowadzenie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Komisja złożyła taki wniosek po tym jak były minister sprawiedliwości nie stawiał się na kolejne zeznania. Najpierw usprawiedliwiał nieobecność stanem zdrowia, następnie powoływał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że "zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest zdaniem Trybunału Konstytucyjnego niezgodny z konstytucją.

W czwartek sąd okręgowy w Warszawie do postanowienia dołączył uzasadnienie, które przeanalizował dziennikarz Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że sąd nie ma wątpliwości co do istnienia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa,. Wprost wskazano, że sąd nie podziela najważniejszego z zarzutów, że brak jest podmiotu uprawnionego do wystąpienia o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry.

"Powszechnie wiadomo o tym, że co do jednego z członków tego składu (Jarosława Wyrembaka) istnieją bardzo poważne wątpliwości co do skuteczności jego powołania na urząd Sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został on powołany pomimo, że stanowisko to było już obsadzone przez inną, prawidłowo wybraną przez Sejm osobę" – czytamy w uzasadnieniu. Sąd powołuje się m.in. na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2021 r. Dodatkowo wskazuje też, że "ważnym w tym kontekście argumentem jest także niesporny fakt, że orzeczenie to nie zostało w sposób przewidziany prawem opublikowane, a zatem nie weszło w życie" – zaznaczono.

Pełnomocnik Ziobry wskazał na immunitet

Pełnomocnik nieskutecznie próbował przekonywać, że kara pieniężna nałożona na Zbigniewa Ziobrę za niestawienie się przed komisją nie była skuteczna, bo rzekomo korzysta on z immunitetu przed nakładaniem na niego kar porządkowych. Sąd uznał argumentacja za nietrafną i przypomniał, że immunitet chroni posła przed odpowiedzialnością karną, kiedy miałoby się toczyć przeciwko niemu postępowanie karne, miałby mieć status oskarżonego lub podejrzanego.

Sąd pokreślił, że w tym wypadku Zbigniew Ziobro jest jedynie świadkiem, a celem kary pieniężnej jest jedynie "zdyscyplinowanie i uzyskanie efektu w postaci stawiennictwa przed uprawnionym organem". " Brak jest też innych podstaw do stosowania wykładni rozszerzającej co do konieczności uchylenia immunitetu w celu zastosowania kary pieniężnej za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w charakterze świadka osoby nim objętej. Zatem nie było konieczności uchylenia immunitetu w tym celu (…)" - zaznaczono.

Dodatkowy termin nie był potrzebny

Sąd nie przyznał też racji pełnomocnikowi Zbigniewa Ziobry w kolejnej sprawie, a przekonywał on, że były minister sprawiedliwości po nałożeniu kary finansowej konieczne było wyznaczenie jeszcze jednego terminu i próba kolejnego wezwania. "Żaden przepis nie nakłada takiego obowiązku, a w okolicznościach sprawy niniejszej należało przyjąć już na tym etapie, że świadek nie będzie chciał dobrowolnie wywiązać się ze swojego ustawowego obowiązku" - zaznaczono.

"Wynika to nie tylko ze stosownych przez niego strategii unikania przyjęcia wezwań na posiedzenie Komisji; w tym odmowy przyjęcia ich od funkcjonariuszy Policji, wypowiedzi medialnych Zbigniewa Ziobry, który mówi wprost, że nie stawi się dobrowolnie na posiedzenie Komisji, ale także z uzasadnienia odpowiedzi jego pełnomocnika na wniosek Komisji, który stwierdza w nim między innymi: "Nie ulega wątpliwości, że Pan Zbigniew Ziobro, kierując się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, kwestionuje status Komisji Śledczej jako organu państwowego, mającego prawo kierować do niego wezwania,do których należy się stosować i podporządkowywać im" – argumentuje sąd.

Ziobro nie miał "asa w rękawie"

Sąd podważył również argumentację pełnomocnika Zbigniewa Ziobry w sprawie braku obecności przed komisją 4 listopada 2024 roku. Poseł nie usprawiedliwił swojej nieobecności, ale jak przekonywał jego pełnomocnik załączył zwolnienie, w którym lekarz stwierdza niezdolność do pracy w dniach 31 października 2024 r. - 06 listopada 2024 r. Dziennik "Rzeczpospolita" twierdził nawet, że Zbigniew Ziobro "ma asa w rękawie".

Z uzasadnienia sądu wynika, że jednak go nie miał. Sąd podkreślił, że nie jest uprawniony do oceny tej okoliczności, bo postanowienie dotyczy zatrzymania i doprowadzenia, ale zaznaczył, że Sąd Apelacyjny odniósł się już do tej kwestii stwierdzając, że Zbigniew Ziobro nie usprawiedliwił nieobecności, bo usprawiedliwieniem nie są ani wpisy w internecie, ani druk ZUS ZLA, potwierdzający przebywanie na zwolnieniu chorobowym. Żeby usprawiedliwienie mogło być skuteczne, musi mieć formę zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Zbigniew Ziobro wcześniej przedstawiał usprawiedliwienia właśnie w takim trybie. Na marginesie Sąd Okręgowy wskazał też, że nie każda niezdolność do pracy oznacza automatycznie niezdolność danej osoby do stawienia się przed organem wzywającym. Zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry zaplanowano na piątkowy poranek.