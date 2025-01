Ekspert o zatrzymaniu Ziobry: mieli wiedzę, musieli działać

Czy policja miała prawo wejść do siedziby TV Republika i co teraz stanie się ze Zbigniewem Ziobrą? Były rzecznik KGP Mariusz Sokołowski wyjaśnił, na jakiej podstawie działali funkcjonariusze. Podaje też, co musiałoby się teraz stać, by Ziobro, jak zawnioskowała na błyskawicznym posiedzeniu komisja, trafił na 30 dni do aresztu.