Ziobro o "miękiszonie". Uderza w Tuska

Zbigniew Ziobro stwierdził, że Tusk się przestraszył. - Dlaczego się tak pan boi prawdy? - kieruje słowa do Tuska.

- Przerwałem rehabilitację, jechałem całą noc i pokazałem, że jestem dostępny - mówił do dziennikarzy. - Zrozumieli, że spotkanie z członkami komisji będzie dla nich trudnym doświadczeniem. (...) Donald Tusk ocenił jednak, że jest miękiszonem - mówił Ziobro.

- Przyjechałem, by pokazać z jednej strony, bezprawie rządu Donalda Tuska, który wobec takiego stanowiska i Trybunału Konstytucyjnego, i Sądu Najwyższego stosuje przemoc, by realizować swoje zamierzenia polityczne i organizować hucpę w postaci nielegalnie działającej komisji śledczej. Ale z drugiej strony, by zmierzyć się z tymi ludźmi - twierdzi Ziobro.