"Zastraszanie rodzin". Doradczyni prezydenta ws. zatrzymania Ziobry

"Dziś doszło do kolejnych naruszeń prawa wobec rodziny ministra Zbigniewa Ziobry, prześladowanego przez Donalda Tuska". Policja wtargnęła do mieszkania jego żony, w którym przebywał jej 80-letni ojciec, ciężko chory na raka. Funkcjonariusze nie mieli nakazu doprowadzenia ministra z tej nieruchomości, mimo to przeprowadzili interwencję" - pisze w mediach społecznościowych Beata Kempa.