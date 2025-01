Komentarz policji po zatrzymaniu Ziobry

Od rana policjanci ze Skierniewic, Łodzi i Warszawy szukali Zbigniewa Ziobry, aby doprowadzić go przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Tymczasem około godziny 9:30 były minister sprawiedliwości przybył do studia TV Republika, gdzie udzielił wywiadu .

Do siedziby telewizji przyjechali po Ziobrę mundurowi. Po początkowej próbie barykady przed organami ścigania ze strony pracowników stacji, Ziobro wyszedł do funkcjonariuszy. Były szef MS został zatrzymany, policjanci przetransportowali go do sejmu na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.