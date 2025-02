Trump pomoże PiS? "Wzrost nastrojów antyukraińskich"

"Entuzjazm PiS wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych nie słabnie pomimo jego ataków na Ukrainę, przymilania się do Rosji i potępiania europejskiej demokracji przez jego administrację" - zauważa "Politico".

Dylematy PiS wobec polityki Trumpa

Ataki Trumpa na NATO i Ukrainę stawiają PiS w trudnej sytuacji, zważywszy na ich tradycyjnie antyrosyjskie stanowisko. Mimo to, liderzy partii nie rezygnują z bliskości z amerykańskim prezydentem. Przykładem jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Trumpem podczas konferencji CPAC pod Waszyngtonem.

Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta wspierany przez PiS, wyraził uznanie dla Trumpa za jego próby zakończenia wojny w Ukrainie, mimo że prezydent USA był krytykowany za prorosyjskie podejście. Nawrocki wykluczył również możliwość przystąpienia Ukrainy do UE i NATO, dopóki nie zostaną rozwiązane kwestie ważne dla Polaków.

Nastroje społeczne i strategia wyborcza

- W polskim społeczeństwie zauważalny jest wzrost nastrojów antyukraińskich. Być może sztab Nawrockiego doszedł do wniosku, że kluczem do wyborczego sukcesu jest radykalny język stosowany przez ruch MAGA, również w kwestiach ukraińskich - ocenił Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Trump może jeszcze bardziej wpłynąć na polską politykę, gdyż prezydent Duda zaprosił go do Warszawy na szczyt Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się 28 kwietnia, na niespełna trzy tygodnie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. To wydarzenie może mieć istotne znaczenie dla kampanii wyborczej w Polsce.