Tatry: turysta spadł 40 metrów. Wielogodzinna akcja ratunkowa

Okazuje się, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych nie można było użyć śmigłowca. Ratownicy musieli dotrzeć do poszkodowanego pieszo, a następnie zjechać ścianą. Turysta został przetransportowany do schroniska nad Morskim Okiem, a stamtąd do Palenicy Białczańskiej, gdzie czekała karetka.