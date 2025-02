- Złoża mineralne w Ukrainie są dość duże, ale, nawiasem mówiąc, w Rosji są one również dość znaczące. I myślę, że będzie wiele możliwości współpracy USA z Rosją, gdy porozumienie pokojowe będzie gotowe - powiedział Steve Witkoff na antenie Fox News.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, również odniósł się do tej kwestii, podkreślając, że Rosja posiada znaczne zasoby metali ziem rzadkich. - Amerykanie potrzebują metali ziem rzadkich. My ich mamy dużo - mówił we wtorek rzecznik Kremla. Dodał, że Rosja ma "własne plany eksploatacji strategicznych zasobów, ale są tu całkiem duże możliwości współpracy".