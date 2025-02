Ukraina ma mniejsze złoża, niż zakładano? Niepokój w USA

Donald Trump zapewniał, że Amerykanie odzyskają zainwestowane w Ukrainę miliardy dolarów, dzięki umowie o metalach ziem rzadkich . USA zakładają, że w kraju są zasoby 20-50 minerałów, które uważa się za krytyczne. Chodzi m.in. o lit, grafit, tytan czy uran. Według ekspertów, ich wartość może przekraczać 15 bilionów dolarów. To ponad dwa razy więcej, niż budżet federalny USA w 2024 roku.

Jednak według analityków , nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Ukraina dysponuje znacznymi zasobami minerałów ziem rzadkich, a te, które posiada, są znikome w porównaniu do zasobów innych państw.

Pierwotnie pomysł o zawarciu takiej umowy wyszedł od Zełenskiego, który zaprezentował go podczas wizyty w USA we wrześniu, proponując dostęp do zasobów naturalnych Ukrainy w zamian za dalsze wsparcie USA. Choć propozycja ta została przedstawiona zarówno administracji Trumpa, jak i Bidena, nie była traktowana poważnie.