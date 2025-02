Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy? Trump powiedział, co planuje

Podczas spotkania z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem prezydent USA Donald Trump podkreślił, że nie zamierza udzielać Ukrainie gwarancji o charakterze militarnym. Zamiast tego wskazał na umowę dotyczącą dostępu do ukraińskich surowców jako formę amerykańskiego wsparcia. Starmer zaznaczył, że trwały pokój w Ukrainie wymaga amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa .

Trump wyjaśnił, że umowa surowcowa z Ukrainą przewiduje utworzenie specjalnego funduszu, do którego trafi 50 proc. przychodów ze sprzedaży ukraińskich surowców . Fundusz ten ma osiągnąć wartość 500 mld dolarów i będzie przeznaczony na projekty odbudowy Ukrainy. - Mamy mechanizm zabezpieczający, ponieważ będziemy tam, będziemy pracować - mówił Trump, podkreślając znaczenie współpracy gospodarczej.

W kontekście rozmów z Rosją, Trump zapowiedział stosowanie zasady "ufaj i sprawdzaj", nawiązując do podejścia Ronalda Reagana. - Rosja zachowuje się bardzo dobrze - stwierdził, dodając, że rozmowy o pokoju są zaawansowane, ale jeszcze nie zakończone. Prezydent USA nie chciał ujawniać szczegółów ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie.

Premier Starmer podkreślił, że jakiekolwiek porozumienie pokojowe nie może nagradzać agresora . Wyraził gotowość wysłania brytyjskich żołnierzy na Ukrainę jako część europejskiego kontyngentu, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków. Starmer zaznaczył, że Europejczycy obawiają się, że pośpiesznie zawarty pokój może prowadzić do dalszej niestabilności w regionie.

Trump twierdzi, że choć uważał, że Putin chce wziąć całą Ukrainę, to zaangażowanie USA "wiele zmieniło" i mówił, że wierzy, iż Putin nie złamie potencjalnego porozumienia . Na początku spotkania twierdził, że ufa Putinowi, bo "razem przeszli przez rosyjski szwindel", tj. aferę dotyczącą powiązań jego ludzi z Kremlem podczas kampanii wyborczej 2016 r.

Zaznaczył, że jego celem jest zapewnienie, że podobna wojna jak ta na Ukrainie nie zdarzy się nigdy w Europie. Dodał też, że dąży do pokoju z dwóch powodów: humanitarnych, by zatrzymać zabijanie i gospodarczych, by nie wydawać więcej pieniędzy na pomoc Ukrainie.