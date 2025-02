Brutalny atak na willę pod Warszawą. Ujawniono szczegóły

W środowy wieczór w Józefowie doszło do brutalnego napadu na luksusową willę . Dwóch zamaskowanych napastników wtargnęło do domu, pobiło jednego z domowników i uciekło z łupem.

Do napadu doszło w środę, kiedy zamaskowani napastnicy wtargnęli do domu 70-latka i jego żony. Używając gazu i paralizatora , obezwładnili parę, żądając pieniędzy.

Napastnicy zostali spłoszeni przez sąsiada, co zmusiło ich do ucieczki do pobliskiego lasu. Po zdarzeniu ogłoszono alarm, a do poszukiwań skierowano policjantów z różnych jednostek, w tym przewodników psów tropiących. "Podejrzani o rozbój mężczyźni zostali zatrzymani w Otwocku, Warszawie i Falenicy" - wskazała KSP.