Para z Łodzi usłyszała zarzuty. Szokujące ustalenia prokuratury

- Dziecko leżało na ziemi, zwrócone twarzą do podłogi. Według opinii biegłego, gdyby jeszcze chwilę poleżało w tej pozycji, to by się udusiło. Niemowlę miało obrażenia na całym ciele, obrzęki, wybroczyny i otarcia. W ocenie biegłego zostały one spowodowane przez gryzienie po twarzy, po klatce piersiowej i po stopie - mówił o interwencji prokurator Paweł Jasiak w rozmowie z Wirtualną Polską. Ślady ugryzień były świeże.