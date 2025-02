Bezdomna zabarykadowała się z niemowlęciem w pustostanie

W czwartek rano w Gdańsku doszło do interwencji służb w pustostanie przy ulicy Do Studzienki. Policjanci, wspierani przez strażaków i pracowników socjalnych, weszli do budynku, gdzie zabarykadowała się 40-letnia kobieta z czteromiesięcznym dzieckiem.

Jak informuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, w pomieszczeniu było zimno, a na podłodze znajdowały się puszki po piwie i niedopałki papierosów.

Reporterka TVN24 nieoficjalnie ustaliła, że kobiecie już wcześniej odebrano kilkoro dzieci. Ma usłyszeć zarzuty.

Dziecko w szpitalu, matka zatrzymana

Ratownicy medyczni, wezwani na miejsce, zajęli się niemowlęciem, które zostało przetransportowane do szpitala na badania. Matka dziecka oraz 38-letni mężczyzna, który próbował ukryć się za gipsową ścianą, zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Na miejscu znaleziono również psa, który trafił do schroniska dla zwierząt.

Kobieta z dzieckiem do środy przebywała w schronisku dla bezdomnych kobiet. Po opuszczeniu placówki, gdy powiedziała, że idzie na spacer, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie próbowali ustalić ich miejsce pobytu. Udało się to dopiero w czwartek rano, co doprowadziło do interwencji służb.