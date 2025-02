Zełenski popełnił niewybaczalny błąd? "Dał się ponieść emocjom"

Podczas rozmowy Zełenski zaapelował do Trumpa o ostrożność w relacjach z Rosją, co spotkało się z oskarżeniami o brak szacunku ze strony prezydenta USA. Trump stwierdził, że Putin pragnie zawrzeć porozumienie . Następnie jednak, gdy dziennikarze zaczęli zadawać pytania, Trump i siedzący obok wiceprezydent J.D. Vance zaatakowali Zełenskiego: zarzucili mu brak szacunku, zażądali okazania wdzięczności i nie pozwalali dojść do głosu.

Posłowie PiS klaskali Trumpowi. "Chwilowa euforia"

Być jak Macron?

- Zełenski dał się ponieść emocjom, dał się wyprowadzić z równowagi i to okazało się fatalne w skutkach. W Gabinecie Owalnym spotkało się dwóch samców alfa i nieuchronne było to, że doszło do konfliktu. W nim oczywiście wygrał silniejszy - zaznacza.

Seweryn nadmienia, że to, co teraz radzi prezydentowi Ukrainy, to tonowanie emocji. - To, co teraz doradzałbym prezydentowi Ukrainy, to spokój i opanowanie. To podstawa dyplomacji - podsumowuje.