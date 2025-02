Zełenski o kłótni w Białym Domu: "Spory nie są dobre dla żadnej strony"

Pytany, czy żałuje tego co się dzisiaj stało stwierdził: Myślę, że to nie było dobre .

Zełenski dziekuję

- Dziękuję prezydentowi Trumpowi i Kongresowi - za ponadpartyjne wsparcie. Zawsze byłem za to wdzięczny, tak samo jak wszyscy obywatele Ukrainy. Pomogliście nam od samego początku. W ciągu trzech lat pełnoskalowej inwazji to dzięki waszej pomocy zdołaliśmy przetrwać - powiedział.

- Szanuję prezydenta Trumpa za to, że chce zakończyć tę wojnę. Ale nikt nie chce jej zakończyć bardziej niż my, bo to my, w Ukrainie, jesteśmy w samym jej środku - dodał.