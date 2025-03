Spotkanie Trump-Zełenski. Ukraińcy wspierają swojego prezydenta Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opuścił Biały Dom po zerwaniu rozmów z Donaldem Trumpem. Ukraińcy wyrażają pełne poparcie dla swojego przywódcy - zapewnia w rozmowie z Interią Markjan Łopaczak żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy, wcześniej deputowany Rady Najwyższej.

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine