Tajemnicza śmierć aktora. Wykluczono zatrucie tlenkiem węgla

Adan Mendoza, szeryf hrabstwa Santa Fe, stwierdził, że Hackman prawdopodobnie zmarł 17 lutego, dziewięć dni przed odkryciem ciał. To data ostatniego zarejestrowanego zdarzenia na jego rozruszniku serca , co może wskazywać na jego "ostatni dzień życia". Nadal nie jest jasne, kiedy zmarła Arakawa.

Wstępne badania nie wykazały zewnętrznych obrażeń, co skłoniło śledczych do przeprowadzenia testów na obecność tlenku węgla i toksykologii. Śledczy pracują nad rekonstrukcja zdarzeń w ostatnich dniach przed zgonem pary. Próbują też odpowiedzieć na pytanie, czy małżonkowie zmarli w tym samym czasie.

Według szeryfa Mendozy badania toksykologiczne oraz sekcje zwłok będą kluczowe dla ustalenia, co stało się z gwiazdorem Hollywood i jego żoną. Może to trwać do trzech miesięcy, a być może dłużej.