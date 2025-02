"Nie mogło być dobrze, ale skończyło się fatalnie". Zełenski ma poważny problem

- Albo zawrzemy układ, albo wychodzimy - powiedział prezydent USA Donald Trump do Wołodymyra Zełenskiego podczas kłótni w Gabinecie Owalnym. Trump oskarżył Zełenskiego o "igranie z III wojną światową". Do gorącej wymiany doszło po tym, jak Zełenski powiedział Trumpowi, że nie powinien ufać Putinowi, bo ten 25 razy złamał zawarte porozumienia.

"Nie mogło być dobrze, ale skończyło się fatalnie. Sytuacja Zełenskiego była nie do pozazdroszczenia: Trump go dociskał, MAGA go nie znosi, a rozwój sytuacji w ostatnich tygodniach był bardzo niekorzystny. Ale on tylko pogorszył sytuację" - ocenia w serwisie X amerykanista Andrzej Kohut.