"Awanturę wywołał Vance". W sieci huczy po kłótni u Trumpa

Eksperci o spięciu w Gabinecie Owalnym. Jakie skutki dla Ukrainy?

"Jest oczywiste, że awanturę wywołał Vance. Po ludzku zrozumiałe są też emocje Zełenskiego. Ale przyjechał on do Waszyngtonu nie po to, żeby dawać świadectwo prawdzie, ale osiągnąć bardzo konkretne cele polityczne. Wizyta kończy się dla Ukrainy koszmarnie. I tylko to się liczy" - ocenia Adam Eberhardt, dyrektor, Ośrodek Studiów Wschodnich.

"Komentarz przyjaciela z Kijowa mającego powiązania z rządem: 'Zełenski nie potrzebuje pomocy Trumpa, aby dać Putinowi cztery regiony, zmniejszyć armię i porzucić aspiracje NATO. Gdyby chciał się poddać Putinowi, udałby się do Moskwy, a nie do Waszyngtonu'. Dobrze powiedziane, nawiasem mówiąc" - pisze prof. Sławomir Dębski, historyk i politolog.

Kryzys w relacjach?

"No i to by było tyle. Tłumacząc wprost - zadziała się rzecz bardzo zła w relacjach USA - Ukraina. Nie używam słowa "katastrofa" tylko dlatego że nie znamy jeszcze skali reperkusji tego co widzieliśmy dzisiaj. W najgorszym razie może to oznaczać drastyczny spadek wsparcia USA z jego ustaniem włącznie. Co oznacza dla Ukrainy rok walki jeszcze a potem wielki znak zapytania. Zełeński wybrał honor a nie upokorzenie. Problem polega na tym że historia pełna jest pomników na mogiłach takich przywódców i ruin ich państw" - ocenia politolog Jarosław Wolski.