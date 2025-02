"Obserwowałem wiele spotkań w Białym Domu, ale czegoś takiego nie widziałem. Tak to wyglądało, gdy wychodziliśmy z Gabinetu Owalnego. Chwilę wcześniej Trump powiedział, że to było świetne widowisko telewizyjne" - napisał Wałkuski na platformie X (dawniej Twitter - red.).

Biały Dom: Nie doszło do podpisania umowy o minerałach

Biały Dom: Nie doszło do podpisania umowy o minerałach

Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy odbyło się w kontekście trwającego od 2014 roku konfliktu z Rosją, który eskalował w 2022 roku. Ukraina od lat zabiega o wsparcie międzynarodowe, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, w celu obrony swojej suwerenności. Administracja Trumpa, powracająca do władzy w 2025 roku, dążyła do ograniczenia zaangażowania USA za granicą, co wpłynęło na relacje z Kijowem.