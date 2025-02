Zełenski zabrał głos po awanturze w Białym Domu

Celem wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych było podpisanie umowy o minerałach, ale do tego nie doszło. Zamiast tego, byliśmy świadkami awantury w Białym Domu. Donald Trump w niewybrednych słowach odnosił się do prezydenta Ukrainy, by na końcu podkreślić, że "nie jest on gotowy do pokoju".