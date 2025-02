Do ostrej wymiany zdań doszło po tym, jak Zełenski powiedział Trumpowi, że nie powinien ufać Putinowi, bo ten 25 razy złamał zawarte porozumienia. - Powiem ci coś, Putin przeszedł ze mną przez piekło - powiedział na to Trump, przekonując, że Putin mógł oszukiwać innych prezydentów, lecz nie jego.

- Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie mów nam, co mamy czuć. Nie jesteś w pozycji, aby dyktować. To właśnie robisz - powiedział Trump. Do kłótni włączył się też wiceprezydent J.D. Vance, który poradził Zełenskiemu, by podziękował Trumpowi.