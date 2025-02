Cztery seniorki nie żyją. "Ten problem niestety będzie się poszerzał"

- Bali się, że będą mieli miliony zgłoszeń. Ale nie mają prawa narzekać na to, że ludzie zgłaszają. Ciągle się tłumaczą: dla dobra śledztwa. Bandziory są wszędzie, a oni są na posterunku i powinni bić na alarm, a nie zasłaniać się. My się starzejemy i to będzie jeszcze większy problem - ocenia postępowanie policji i prokuratury ws. zabójstw seniorek Paweł Moczydłowski, kryminolog.

Cztery emerytki z Warszawy nie żyją. Kobiety zostały okradzione, a trzy z nich zostały zamordowane. Czwarta podczas napadu dostała zawału serca. Sprawcy wpadli m.in. dzięki czujności pracownika banku, który po niepokojącym telefonie od seniorki powiadomił policję. Polak i Ukrainiec usłyszeli już zarzuty. Prokuratura ujawniła, że sprawcy to hydraulicy, tzw. złote rączki, znali swoje ofiary.

- Ten problem niestety będzie się poszerzał, tego będzie więcej. My się starzejemy, mamy coraz gorsze więzi rodzinne albo z różnych powodów zostajemy sami. Musimy wiedzieć, że człowiek samotny jest na głodzie relacji, że jak ktoś się pojawia w drzwiach, to mu bezgraniczne ufa - tłumaczy kryminolog Paweł Moczydłowski.

Przestępcy często wykorzystują ufność starszych osób. Chodzą po blokach, przedstawiają się za pracowników administracji, hydraulików, elektryków. W tym przypadku prokuratura podała, że podejrzani ogłaszali się wcześniej i faktycznie wykonywali drobne naprawy u seniorek. Prawdopodobnie obserwowali wtedy, co znajduje się w mieszkaniach i jak żyją emerytki.

Jak chronić się przed bandytami?

- Na Zachodzie osoba z takiego ogłoszenia musi mieć jakieś referencje. Nie ma problemu z tym, żeby zweryfikować, co i gdzie wcześniej robiła. Więc mamy kontrolę. U nas może być to tzw. polecenie kogoś. To eliminuje anonimizację i wszyscy uczciwi fachowcy powinni dbać o to, żeby nie być anonimowymi - wymienia Moczydłowski.

Jak dodaje, seniorzy powinni korzystać z pomocy sąsiadów. Warto, aby podczas wizyty "złotej rączki" w mieszkaniu był ktoś jeszcze poza emerytem lub emerytką.

Kolejną kwestią jest weryfikacja. - Załóżmy, że przychodzi do nas elektryk czy hydraulik przedstawiający się, że jest z administracji. Powinniśmy go zweryfikować, z jakiej jest firmy, kto go przysłał i tak dalej. Tutaj znowu, starsze osoby powinny poprosić o pomoc, w tym sąsiadów. To też będzie kolejny straszak, bo ktoś zapamięta osobę, zwróci uwagę na znaki szczególne - podkreśla rozmówca WP.

Kiedy już senior wpuścił do domu obcą osobę i zauważył jej dziwne zachowanie, powinien po prostu wyjść z mieszkania i - nawet kosztem tego, że coś zginie - zapukać do drzwi obok, wezwać pomoc.

- Nie ma tak, że te osoby, które mieszkają w danym bloku, nie mają relacji. Pamiętajmy, żeby zwrócić uwagę na seniorów. Gdyby mieli problem, żeby mieli numer telefonu do sąsiada. Zawsze mogą zadzwonić np. piętro niżej i zapytać - mówi kryminolog.

Moczydłowski zwraca uwagę również na prewencyjną rolę policji. Jego zdaniem funkcjonariusze powinni poważnie traktować każde zgłoszenie o osobach, które obserwują balkony, ogródki czy mieszkania.

- Przestępstwo popełnia się w społeczeństwie i bez społeczeństwa. Trzeba bić na alarm. Policja wiele może dowiedzieć się od zwykłych obywateli. Jak oni się nie wezmą za poprawę relacji z ludźmi, tylko będą na manifestacjach walczyć z kobietami w ciąży, po prostu stracą, bo pójdą w izolację społeczną. Nie chcemy takiej policji. Dla prostego powodu: że jeżeli samotnej babci w domu wydaje się, że po ogrodzie ktoś chodzi i chowa się za drzewa, oni powinni zareagować. To nie tylko zmieni jakość życia tej babci, ale też odstraszy bandytów - twierdzi rozmówca WP.

"Bali się milionów zgłoszeń"

Pytany o to, dlaczego "policja nie ostrzegła" społeczeństwa po wykryciu pierwszego lub drugiego zgonu, kryminolog odpowiedział:

- Oni się bali, że będą mieli miliony zgłoszeń. Ale nie mają prawa narzekać na to, że ludzie zgłaszają. Prokuratura się tłumaczy: dla dobra śledztwa. Bandziory są wszędzie, a oni są na posterunku i powinni bić na alarm, a nie zasłaniać się "dobrem śledztwa". To do nich należy pilnowanie bezpieczeństwa i ostrzeganie ludzi - podsumowuje Paweł Moczydłowski.