Minister krytykuje Muska. „Próba włączania się w kampanię”

Paszyk powiedział na antenie Polsat News, że należałoby ustalić, czy za "podaniem dalej" doniesień "Gazety Polskiej" rzeczywiście stoi Elon Musk. Według niego nie ma co do tego "całkowitej pewności".

- Jeśli tak by było, to jest niestety jakaś próba włączania się pana Muska do toczącej się w Polsce kampanii prezydenckiej - oświadczył Paszyk. - Jeśli byłaby to prawda, to nie jest to praktyka, której oczekiwałbym od osoby blisko związanej z prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał.