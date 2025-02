Nawrocki zaprezentuje swoją wizję. Ma chodzić "nie tylko o prezydenturę"

W niedzielę odbędzie się konwencja programowa Karola Nawrockiego. Politycy PiS zapewniają, że będzie to wydarzenie inne, niż dotychczas.

Błąd Nawrockiego? "Lech Kaczyński przewraca się w grobie"

Problemy Nawrockiego

Nawrocki nie ma obecnie najlepszej passy. W sondażach wciąż notuje wyniki poniżej poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Krytykowane są też niektóre jego wypowiedzi, np. o szczepieniach lub Ukraińcach rzekomo zajmujących miejsce w kolejkach do lekarza.

- Zamysłem taktycznym było i jest łowienie wyborców Sławomira Mentzena w drugiej turze - mówi "Rz" jeden ze sztabowców. Według nich kwestia szczepień czy Ukraińców ma działać na wyborców kandydata Konfederacji, bo to oni mogą zdecydować o wyniku w drugiej turze. Zwłaszcza że Mentzen rośnie w ostatnich tygodniach, choć jego wynik ma nie niepokoić polityków PiS.

Kampania Nawrockiego ma także problem z dwiema kwestiami. Przede wszystkim: gorąca sytuacja geopolityczna w związku z wyborami w USA oraz parciem nowego prezydenta Donalda Trumpa na pokój w Ukrainie. To powoduje, że tematy polityki wewnętrznej schodzą na dalszy plan, co utrudnia działania Nawrockiemu. A poza tym wciąż brakuje funduszy - ostatnio Jarosław Kaczyński znów apelował o wpłaty na komitet popieranego przez PiS kandydata. Z tego też niedzielna konwencja jest nazywana przez sztabowców raczej "konferencją", by nie podbijać oczekiwań - podaje "Rz".