"Straszna wypowiedź". Kierwiński ostro ocenił Nawrockiego

– Od dłuższego czasu pan Nawrocki, jako kandydat PiS-u, tak naprawdę walczy o skrajny elektorat Konfederacji. On ściga się z Mentzenem o to, kto będzie w II turze. Tak odczytuję tę wypowiedź - skomentował Marcin Kierwiński w "Faktach po Faktach" TVN24 słowa Karola Nawrockiego na temat szczepień.

Dziennikarz zapytał też Nawrockiego o decyzję amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o przywróceniu do służby w amerykańskiej armii tych żołnierzy, którzy odmówili zaszczepienia się na COVID-19 i o to, czy wstawiłby się za polskimi żołnierzami, "prześladowanymi za to, że się nie zaszczepili".