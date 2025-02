Nawrocki przedstawi program. Konwencja będzie jednak oszczędna

Według "GW" jeszcze do niedawna rozważano powtórkę z kampanii Andrzeja Dudy z 2015 roku. Nawrocki miał wystąpić na hali ATM w Warszawie, co miałoby mu dać "drugi oddech".

- Chcemy, żeby to on był głównym bohaterem, jego program, jego słowa. A jak prezes wystąpi, to wiadomo, że media od razu się skupią na tym, co mówi - mówi rozmówca "GW".