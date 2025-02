Morawiecki apeluje o uwolnienie Anny W. z aresztu. Zbiera podpisy

Były premier Mateusz Morawiecki zaapelował o podpisywanie pisma do katowickiego sądu, w którym wzywa do uwolnienia Anny W., urzędniczki KPRM, tymczasowo aresztowanej w związku z dochodzeniem dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

"Zachęcam wszystkich do przesyłania do Sądu głosów wsparcia dla pani Anny" - napisał Morawiecki na platformie X. W piśmie do sądu podkreślono, że dalsze stosowanie aresztu może negatywnie wpłynąć na zdrowie syna Anny W., który potrzebuje wsparcia obojga rodziców.