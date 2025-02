Punktuje błędy Niemców. Reakcja Trzaskowskiego na wygraną chadecji

Prezydent Warszawy odniósł się także do sojuszu polsko-amerykańskiego, podkreślając swój brak wątpliwości co do dalszego wsparcia ze strony USA. Stwierdził, że szef Pentagonu Pete Hegseth w trakcie ostatniej wizyty w Warszawie " nie powiedział niczego o wycofaniu wojsk amerykańskich z Polski, a wręcz przeciwnie ".

- Polska jest uznawana jako wyjątek , jako państwo, które robi dokładnie to, czego wymaga amerykańska administracja - podkreślił Trzaskowski. Dodał przy tym, że NATO pozostaje kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. - NATO, NATO i jeszcze raz NATO. To jest dla nas najważniejsze - grzmiał.

Trzaskowski wyraził również przekonanie, że nie powinno być miejsca na dyskusję o luzowaniu sankcji wobec Rosji. Zaznaczył, że choć nie są one w pełni skuteczne, to jednak wpływają negatywnie na Rosję. - Nie może być tak, że Putin nie poniesie konsekwencji - ocenił.

Jego zdaniem, chociaż polski prezydent Andrzej Duda nie został przyjęty w Białym Domu, to każda okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem jest bardzo potrzebna.

- Prezydent Duda wielokrotnie mówił to, co ja czy premier Tusk, co bardzo mnie cieszy. (...) Ważne, że prezydent Duda był w Waszyngtonie i próbował przekonywać Donalda Trumpa do tego, co leży w interesie polskiej racji stanu i wzmocnienia naszego bezpieczeństwa - skomentował.