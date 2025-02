"Prezydent nie chciał lecieć". Nieoficjalne kulisy krótkiego spotkania Duda-Trump

Według szefa gabinetu Marcina Mastalerka, było to bardzo dobre spotkanie, na którym prezydent omówił wszystkie najważniejsze sprawy. - Rozumiem polityczną zawiść i zazdrość o to, że Andrzej Duda ma najlepsze w historii Polski relacje z prezydentem Ameryki. Prezydent jest bardzo zadowolony z tego wyjazdu i zrealizował, co sobie założył – mówił Mastalerek w Radiu Zet .

- W planach ma wystąpienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i spotkanie z amerykańską Polonią. Można było próbować do tego czasu dogadywać się z ludźmi od Trumpa w sprawie oficjalnego spotkania. Ale jak się pojawiły informacje, że Emanuel Macron i Keir Starmer będą w tym tygodniu w Białym Domu, to wybrano wariant konferencji CPAC. Na zasadzie: nieważne jak, nieważne gdzie. Grunt, żeby prezydent był pierwszy – twierdzi nasze prezydenckie źródło.

Jak wylicza, były trzy zagrożenia takiego spotkania. - Po pierwsze, że nie będą to oficjalne rozmowy. Po drugie, że spotkanie będzie w przelocie. A po trzecie, że w obecnej sytuacji w kontekście prób zakończenia wojny w Ukrainie przez Trumpa konwencja rozmów nie będzie do końca wyglądać poważnie – dodaje nasz rozmówca.

Mówi, że do podróży za ocean przekonał go szef gabinetu Marcin Mastalerek, a rozmowę z Trumpem organizował "świeżo upieczony" minister w Kancelarii Nikodem Rachoń, wiceszef biura polityki międzynarodowej . – Inna sprawa, że gdyby Trump naprawdę chciał porozmawiać z prezydentem Polski, mógł opóźnić swoje wystąpienie na CPAC. Ale show na scenie było ważniejsze niż spotkanie z Andrzejem Dudą – komentuje informator z Pałacu.

- To nie było spotkanie przygotowywane przez ambasadę, ani uzgodnione z rządem, a przez wspó łpracowników prezydenta. Prawda jest taka, że jeżeli prezydent o czymś konkretnym rozmawiał z Trumpem, nie było to stanowisko rządu. Oczywiście może być zbieżne, np. w kwestii obecności amerykańskich wojsk w Ukrainie. Ale formalnie administracja prezydenta USA będzie w tej kwestii rozmawiać z polskim rządem – mówi nasze prezydenckie źródło.

Po spotkaniu Andrzej Duda przekazał, że zaprosił prezydenta Trumpa do Polski. -Powiedział, że odwiedzi Polskę. Jest kwestią techniczną do ustalenia, w którym to będzie momencie, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze Szczytem Trójmorza, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze zbliżającym się Szczytem NATO w Hadze – powiedział prezydent.